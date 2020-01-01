Beşiktaş'ta Gökhan Töre sesleri

28 yaşındaki oyuncunun eski takımı Beşiktaş'a dönebileceği konuşuluyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen eski oyuncusu Gökhan Töre'yi de gündemine aldığı öne sürüldü.

Ortacizgi.com'un haberine göre Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki oyuncu, kulüp yönetimiyle görüşerek alacaklarına karşılık bonservisini istedi.

Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Gökhan Töre 2 gol atıp 4 de asist yaptı.

Daha fazla takım

Gökhan Töre'nin BtcTurk ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.