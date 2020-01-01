Beşiktaş'ta Gökhan Töre sesleri
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen eski oyuncusu Gökhan Töre'yi de gündemine aldığı öne sürüldü.
Ortacizgi.com'un haberine göre Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki oyuncu, kulüp yönetimiyle görüşerek alacaklarına karşılık bonservisini istedi.
Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Gökhan Töre 2 gol atıp 4 de asist yaptı.
Gökhan Töre'nin BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.