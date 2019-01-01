Beşiktaş'ta Gary Medel, Premier Lig'e gitmek istiyor

Daha önce West Ham United'ın kapısından dönen Gary Medel’in İngiltere’ye gitmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Şilili futbolcusu Gary Medel'in kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği öne sürüldü. Milliyet Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre deneyimli oyuncu, alacaklarına karşılık yönetimden bonservis isteyecek.

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Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi ile görüşen fakat Beşiktaş’ın izin vermemesi nedeniyle ayrılamayan Medel'in, sezon biter bitmez kulüp bulması için menajerine talimat verdiği belirtildi.

Beşiktaş’tan yıllık 2 milyon 300 bin euro alan Medel’in gitmesine şimdilik soğuk bakan yönetimin, senelik ücretinde indirim yapması halinde yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşündüğü ileri sürüldü.



Medel’den olumsuz yanıt alması halinde Beşiktaş Yönetimi karşılıklı anlaşarak Şilili oyuncuyla yollarını ayırmaya çalışacak.

