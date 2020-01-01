Beşiktaş'ta forma sponsoru arayışları başladı
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AA
Beşiktaş uzun bir süre sonra yeni sponsor arayışına girdi.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre 7 yıldır siyah beyazlı futbol takımının forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile yollar ayrılıyor.
2013 yılında Beşiktaş ile forma göğüs reklamı için 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Vodafone, daha sonra iki kez sözleşmeyi uzatmış ve opsiyon hakkına sahip olmuştu.
Ancak geçtiğimiz günlerde Vodafone, opsiyon hakkını kullanmayı düşünmediğini bildirdi.
Karar kesin olmasa da yeni arayışlara başlayan Beşiktaş, ilk etapta uzun yıllardır iş birliği yaptıkları firmalarla görüşecek.
Vodafone’un 7 yılda forma göğüs sponsorluğu için toplamda 30 milyon doları aşkın ödeme yaptığı ifade ediliyor.