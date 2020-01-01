Süper Lig

Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

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AA
Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları şöyle:

"Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), Necip Uysal (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), Kartal (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97)"

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