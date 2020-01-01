Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
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AA
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları şöyle:
"Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), Necip Uysal (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), Kartal (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97)"