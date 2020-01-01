Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi!

Hırvat stoperin yıllık ücretinde indirimi kabul etmeyerek direkt olarak tatile gitmesi yönetimi çıkmaza soktu...

Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, önemli bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi, bayram öncesinde deneyimli oyuncuyla tesislerde bir görüşme gerçekleştirerek yıllık 3.5 milyon euro'luk ücretinde indirime gitmesini talep etti.

Vida ise bu talep üzerine sözleşmesine göre hareket edeceğini ve herhangi bir indirimi kabul etmeyeceğini ileterek ertesi gün tatile çıktı.

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Haberde Ahmet Nur Çebi'nin Vida'ya Al-Nassr'dan gelen teklifi ilettiği ve Hırvat oyuncunun bu teklife de yanaşmaması üzerine menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Yönetimin İtalya, İngiltere ve İspanya'dan birkaç kulübün takibinde olan Vida'nın takımdan ayrılmasını bekleyeceği de gelen haberler arasında.

31 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.