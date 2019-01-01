Beşiktaş'ta Diaby ve Douglas şoku
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Ligde sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz'ın dışında iki futbolcu daha sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada Douglas'ın sağ ayak bilek bağlarında yırtık, Abdoulay Diaby'nin ise sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz için de 'Sağ kaşıkta (adductor longus facia) kanama var" ifadesi kullanıldı.
Siyah Beyazlılar'da Diaby ve Douglas'ın Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor. Tedavisi süren Burak Yılmaz ise derbiye yetiştirilmeye çalışılacak.
Beşiktaş'ta bu isimler dışında Victor Ruiz, N'Koudou, Dorukhan, Oğuzhan ve Gökhan Gönül'ün de sakatlıkları devam ediyor.