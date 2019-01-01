Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın tarak kemiğinde çatlak oluştuğu açıklanırken Gary Medel ve Gökhan Gönül'ün tedavilerine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüp, oyuncusunun tarak kemiğinde çatlak oluştuğunu açıkladı.

beIN Sports'un geçtiği bilgiye göre, ile oynanan maçta ayağına darbe alan tecrübeli forvet oyuncusunun sahalardan 1 ay boyunca uzak kalması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada Burak'ın yanı sıra Gary Medel ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumlarıyla ilgili son durum paylaşıldı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Siyah-beyazlılarımızın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının sonlarına doğru ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in tedavisine başlanmıştır. Gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR çekilecektir.

Ekibimizin A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir."

4 önemli oyuncu sakatlandı

Siyah beyazlılarda geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık sebebiyle kamptan ayrılan Atiba'nın yanı sıra iyi bir hazırlık dönemi geçiren Enzo Roco'nun da 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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Öte yandan kas zorlanması yaşayan orta saha oyuncuları Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün de ikişer hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.