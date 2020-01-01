Beşiktaş'ta Bravo sesleri
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Manchester City ile yolları ayrılmak üzere olan 37 yaşındaki file bekçisi Claudio Bravo'nun yolu Türkiye'den geçebilir...
El Mercurio gazetesinin haberine göre Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
Yakın çevresinden edinilen bilgiler ışığında Bravo'nun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Beşiktaş'ın oyuncuya yoğun bir ilgisi olduğu belirtildi.
Celtic, Arsenal ve MLS ekibi New York City'nin de Bravo'nun gidebileceği takımlar arasında olduğu ifade edildi.
2016 yılında Barcelona'dan İngiliz ekibine transfer olan Bravo, bu sezon toplamda 16 kez görev alabildi.