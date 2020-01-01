Beşiktaş'ta Bravo sesleri

Siyah beyazlı ekibin, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Şilili kaleci Claudio Bravo ile ilgilendiği iddia edildi.

ile yolları ayrılmak üzere olan 37 yaşındaki file bekçisi Claudio Bravo'nun yolu 'den geçebilir...

El Mercurio gazetesinin haberine göre Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

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Yakın çevresinden edinilen bilgiler ışığında Bravo'nun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Beşiktaş'ın oyuncuya yoğun bir ilgisi olduğu belirtildi.

Daha fazla takım

, ve ekibi New York City'nin de Bravo'nun gidebileceği takımlar arasında olduğu ifade edildi.

2016 yılında 'dan İngiliz ekibine transfer olan Bravo, bu sezon toplamda 16 kez görev alabildi.