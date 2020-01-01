Beşiktaş'ta Boateng ve Vida kadroda yer almadı

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçının aday kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel 'a konuk olacak siyah-beyazlı takımda, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Denizli'ye gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

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Boateng'in sağlık durumu hakkında açıklama

Siyah beyazlı kulüp, kadro açıklamasının ardından Kevin Prince Boateng'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur.



Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."