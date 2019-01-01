Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

Beşiktaş'ta pazar günü seçime girecek olan 3 başkan adayı, yönetim kurulu listelerini divan kurulu başkanlığına teslim etti.

Beşiktaş Kulübünün 20 Ekim Pazar günü yapacağı olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olan üç başkan adayı, yönetim kurulu listelerini divan kurulu başkanlığına teslim etti.

Seçimde yarışacak Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay listelerini teslim ederken daha önce adaylığını açıklayan İsmail Ünal son anda adaylıktan çekildi.

Adaylardan Ahmet Nur Çebi liste teslimi sırasında yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna bu işe talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi, listemizi vererek beyan etmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Her şey Beşiktaş için olsun. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Zor günde yola çıkan herkesi tebrik diyorum." diye konuştu.

Çebi başka bir adayla birleşme konusunda ise, "Birleşmeyle ilgili biz tabii ki kendi içimizde bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bize böyle bir talep gelmedi. Fikir olarak ortaya geldi ancak talep olmadı. Beşiktaş için hayırlı olsun." dedi.

Adaylardan Serdal Adalı da seçimin Beşiktaş camiası için hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Camiamıza hayırlı olsun. Umarım çok güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Kim kazanırsa kazansın her zaman Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Üç aday kaldı. Sayın İsmail Ünal'a da teşekkür ederim. Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı. İsmail Ünal bize hiçbir teklifte bulunmadı. Spontane gelişen bir olay oldu."

Başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın listesini teslim eden Aker Çıtak da seçimin hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Pusulalar belli oldu

Pazar günü yapılacak seçim öncesinde adaylar pusula tercihlerini kulüp binasında yaptı.

Yapılan seçimlere göre Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem ve Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

Adayların yönetim kurulu listesi

Divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar adayların listesini açıkladı.

Hürser Tekinoktay'ın listesi:

Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu, Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

Ahmet Nur Çebi'nin listesi:

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Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay, Umut Şenol, Bilgehan Sürme, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı'nın listesi:

Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu, Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora