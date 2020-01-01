Beşiktaş'ta Alvaro Montero iddiası

Siyah beyazlı kulübün, Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima'da forma giyen kaleci Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleci arayışları başladı.

2018-19 sezonu öncesi 'dan kiralık olarak gelen Alman oyuncu, mayıs ayı başında sözleşmesinin bitimine bir ay kala kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Yeni bir kaleci adayı için kolları sıvayan Beşiktaş için A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan 25 yaşındaki kaleci Alvaro Montero iddiası gündeme geldi.

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Fichajes Del Fpc'nin haberine göre Kolombiyalı file bekçisi siyah beyazlı kulüple anlaşmaya başladı.

Kariyerine 'dan Sao Caetano'nun B takımında başlayan Montero, 2014-15 sezonunda 'in yolunu tutarak San Lorenzo'ya transfer oldu.

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Şubat 2017'de Cucuta Deportivo'ya gittikten sonra 6 maçta forma giyen Montero, Ocak 2018'de şimdiki takımı Deportes Tolima'ya geçti. Burada 97 maçta forma giydi.

U20 ve U23 aşamalarının ardından 2019 yılında Kolombiya Mili Takımı'na girmeyi başaran Montero toplamda üç kez milli formayı giyebildi.



