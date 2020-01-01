Beşiktaş'ta Ajdin Hasic bilmecesi çözülüyor

Siyah-beyazlılar, 1 milyon 700 bin euro imza parası isteyen Ajdin Hasic'le sezon başında yapılan protokolü tek taraflı olarak fesh etmeyi planlıyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve 18 yaşına girdikten sonra kadroya almayı planladığı Ajdin Hasic'le yollarını ayırabilir

Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ ve Cengiz Malgır'ın haberine göre; Bosnalı oyuncuyla maddi konularda bir türlü anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlıların sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Krize sebep olan 1 milyon 700 bin euro tutarındaki imza parasında birden fazla menajerin bulunduğunun ortaya çıkması nedeniyle yönetimin bu durumdan uzak durmaya çalışacağı iddia edildi.

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İmza parasıyla ilgili detaylardan Hasic ve ailesinin bile haberi olmadığı belirtildi. Yönetimin, oyuncu ve ailesine bir kez daha düşünmelerini söylediği ileri sürüldü. Hasic ile anlaşmak isteyen fakat kulübün menfaatlerini de düşünen siyah-beyazlı yönetim, Abdullah Avcı’dan teknik rapor da aldı.

Yetenekli oyuncuyu ligin ikinci yarısında kadroda düşünmeyen ve tecrübe kazanması adına kiralanması gerektiğini dile getiren Avcı’nın, “Ajdin henüz Beşiktaş’ta oynayacak seviyede değil. İkinci devre bir kulübe kiralanır ve düzenli oynama şansı bulursa, seneye seneye kadroda olabilir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yönetimin protokolün fesh edilme ihtimalini oyuncunun menajerine bildirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin, Antalya kampının ardından genç oyuncunun menajeriyle son kez bir araya gelerek sorunu çözmenin yollarını arayacak.