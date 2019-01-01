Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek oyuncular
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Beşiktaş’ta 2020 yazında kiralık futbolcular da dahil olmak üzere 15 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek.
Siyah Beyazlılar’da Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson’ın sözleşmeleri gelecek mayıs ayında bitiyor.
Loris Karius, Mohamed Elneny, Pedro Rebocho ve Abdoulay Diaby gibi kiralık futbolcular da bonservisleri alınmamaları halinde kulüplerine dönecekler.
Bu haberin yapıldığı tarih itibariyle 2020 yılında sözleşmeleri bitecek genç futbolcular ise şu şekilde:
Doğukan Özkan
Erdem Seçgin
Erdoğan Kaya
Ersin Destanoğlu
İlkay İşler
Kartal Kayra Yılmaz
Kerem Kalafat
Rıdvan Yılmaz