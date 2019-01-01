Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek oyuncular

Beşiktaş’ta 2019-2020 sezonunun sonunda hangi futbolcuların sözleşmeleri bitecek? Detaylar haberimize...

Beşiktaş’ta 2020 yazında kiralık futbolcular da dahil olmak üzere 15 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek.

Siyah Beyazlılar’da Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson’ın sözleşmeleri gelecek mayıs ayında bitiyor.

Loris Karius, Mohamed Elneny, Pedro Rebocho ve Abdoulay Diaby gibi kiralık futbolcular da bonservisleri alınmamaları halinde kulüplerine dönecekler.

Bu haberin yapıldığı tarih itibariyle 2020 yılında sözleşmeleri bitecek genç futbolcular ise şu şekilde:

Doğukan Özkan

Erdem Seçgin

Erdoğan Kaya

Ersin Destanoğlu

İlkay İşler

Kartal Kayra Yılmaz

Kerem Kalafat

Rıdvan Yılmaz