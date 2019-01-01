Beşiktaş'ta 14. yabancı Ajdin Hasic olacak

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, 14. yabancı hakkını Ajdin Hasic ile kullanmak istiyor

Süper Lig'e istediği gibi giremeyen ancak üst üste aldığı galibiyetlerle toparlanan Beşiktaş, bir yandan devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre ikisi yabancı olmak üzere 5 yeni isimle anlaşmayı düşünen siyah beyazlılar, öncelikle kontenjan sorununu çözmek istiyor.

Kadrosunda 13 yabancısı bulunan Beşiktaş, 14. isim olarak yaz aylarından bu yana takımla çalışan Ajdin Hasic'i kullanacak.

Hasic'in devre arasında resmi sözleşmeyi atmasının ardından kontenajnı dolduracak olan siyah beyazlılar alınması planlanan 2 yeni oyuncu için yer açmaya çalışacak.

Beklenen performansı gösteremeyen Jeremain Lens ve Enzo Roco ile yolları ayırmak isteyen Beşiktaş, bu şekilde yüksek maliyetlerden de kurtulmayı hedefliyor.

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Ajdin Hasic kimdir?

Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde 'in Tuzla şehrinde dünyaya geldi.

2016 yılında Dinamo Zagreb'in altyapısına katılan Boşnak oyuncu, Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçildi.

Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında ülkesini temsil eden Hasic, kulübüyle yaşadığı anlaşmazlıktan sonra serbest kaldı ve Beşiktaş ile anlaştı.