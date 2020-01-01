Beşiktaşlı Douglas sezonu kapattı

Siyah-beyazlıların Brezilyalı sağ beki sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a Douglas'tan kötü haber geldi. Dünkü antrenmanda sakatlanan Brezilyalı sağ bekin sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapattığı açıklandı.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."