Beşiktaşlı Al Musrati, Galatasaray tarihine geçti

Beşiktaş, Galatasaray'a evinde Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle mağlup olurken Libyalı orta saha, Galatasaray tarihine geçti.

Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 kaybetti

Al Musrati kendi kalesine gol attı

Unutulmaz bir geceye de imza attı

NE OLDU? Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Galatasaray'a, 11 milyon euro karşılığında transfer ettikleri Al-Musrati'nin kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 kaybetti. 27 yaşındaki oyuncu, henüz maçın başında kendi kalesine attığı golle tarihe geçti.

BÜYÜK RESİM: OPTA'nın verilerine göre, Al-Musrati Süper Lig'de Hugo Almeida'dan sonra (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Al Musrati kendi kalesine attığı golle Galatasaray tarihinde de yerini aldı. Al-Musrati, 1 dakika 29 saniye ile Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı tarihindeki en erken golünü kaydeden isim oldu.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 11 Mart'ta Gaziantep FK karşısında oynayacak. Galatasaray ise 8 Mart'ta Rizespor'u konuk edecek.