Beşiktaş'ın transferine Diagne engeli

Belçika basınına göre Mbaye Diagne'nin Club Brugge'e kiralanması, Beşiktaş'ın golcü arayışlarında sorun yarattı.

'ın 27 yaşındaki Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde Ligi ekiplerinden 'e kiralık olarak gönderildi.

Diagne'nin, öncesinde Anderlecht ile görüştüğü ancak son anda Club Brugge ile anlaştığı iddia edilmiş; bu durumun 2 Belçika ekibi arasında krize sebep olduğu gündeme gelmişti.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws gazetesi, Diagne'nin Club Brugge'e kiralanmasının Beşiktaş'a da zarar verdiğini öne sürdü. Haberde yer alan bilgiye göre Beşiktaş, Anderlecht forması giyen 27 yaşındaki santrfor Isaac Kiese Thelin'i kiralık olarak kadrosuna katmak için kulübü ile temasa geçti; ancak Diagne transferi gerçekleşmediği için Thelin'in takımdan ayrılmasına izin verilmedi.

İsveçli oyuncu Thelin, Anderlecht forması ile 28 resmi karşılaşmada görev aldı ve 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon 'de kiralık olarak oynadı ve 14 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.