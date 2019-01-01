Beşiktaş'ın transfer listesindeki Nikola Vlasic kimdir?

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki Nikola Vlasic'i tanıyalım.

Nikola Vlasic, 4 Ekim 1997 yılında 'ın Split kentinde dünyaya geldi. Sporcu bir ailede büyüyen Vlasic, futbol kariyerine 4 yaşında babası Josko Vlasic'in önderliğinde başladı.

Orta sahada görev yapan Vlasic, henüz 14 yaşındayken Hırvatistan U16 takımında ilk kez milli formayı giydi. 17 Temmuz 2014 tarihinde ilk kez UEFA 'nde sahaya çıktı ve bir gol kaydetti. İlk maçında gol atarak Hajduk Split takımının gol atan en genç futbolcusu oldu.

Hajduk Split'ten 2017 yılında 10 milyon euro karşılığında 'a transfer olduktan sonra 2018 Ağustos'ta 'ya kiralandı.

Bu sezon Premier Ligi'nde 25 maçta 5 gol atarken, 5 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Nikola Vlasic'in kulübü Everton'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.