Beşiktaş'ın transfer listesindeki Nikola Vlasic kimdir?
Nikola Vlasic, 4 Ekim 1997 yılında Hırvatistan'ın Split kentinde dünyaya geldi. Sporcu bir ailede büyüyen Vlasic, futbol kariyerine 4 yaşında babası Josko Vlasic'in önderliğinde başladı.
>>> Süper Lig'de 2018-19 sezonun en iyi 15 transferi!
Orta sahada görev yapan Vlasic, henüz 14 yaşındayken Hırvatistan U16 takımında ilk kez milli formayı giydi. 17 Temmuz 2014 tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıktı ve bir gol kaydetti. İlk maçında gol atarak Hajduk Split takımının gol atan en genç futbolcusu oldu.
Hajduk Split'ten 2017 yılında 10 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olduktan sonra 2018 Ağustos'ta CSKA Moskova'ya kiralandı.
Bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 25 maçta 5 gol atarken, 5 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Nikola Vlasic'in kulübü Everton'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.