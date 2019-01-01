Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Victor Ruiz kimdir?

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı iddia edilen 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz'i yakından tanıyalım.

beIn Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Villareal forması giyen 30 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz ile anlaşma sağladı.

Victor Ruiz kimdir?

25 Ocak 1989'da İspanya'da dünyaya gelen Ruiz, futbola 'un altyapısında başladı. 19 yaşında Espanyol'un B takımına yükselip 1 sene içerisinde A takıma çıktı. Espanyol'da geçirdiği 1.5 senenin içinde 40 karşılaşmada görev alıp 2 kez ağları havalandırdı; ardından 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 8.5 milyon euro karşılığında 'nin yolunu tuttu.

Napoli'de çok kısa bir serüven yaşayan deneyimli isim, yarım sezonda ancak 7 kez sahaya çıkabildi. Aynı yıl içerisinde vatanına geri dönen Ruiz, 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle 'ya transfer oldu.

Valencia'daki 3 sezonunda 89 resmi maçta görev alan Ruiz, 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. 2014'te şimdiki takımı Villareal'e 1 yıllığına kiralandı ve 2015'te 2.7 milyon euro'ya kalıcı transferini gerçekleştirdi.

Villareal'de geçtiğimiz sezon 33; 2015'ten bu yana ise toplamda 190 resmi karşılaşmaya çıkan Ruiz, 3 gol atıp 4 asist yapmayı başardı.