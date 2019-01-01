Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Umut Meraş kimdir?

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak üzere olduğu konuşulan Umut Meraş'ı yakından tanıyın...

Beşiktaş'ın forması giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş'ın transferini tamamlamak üzere olduğu konuşuluyor.

Umut Meraş kimdir?

20 Aralık 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Umut Meraş, Şehremini altyapısında başladığı futbol hayatında daha sonra sırasıyla Sarıyer, Yeşilköy ve altyapılarında forma giydi.

2014 yılında Boluspor'da as takıma yükselen Umut, 2015-16 sezonu itibarıyla düzenli olarak forma giymeye başladı ancak daha sonra diz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

2017-18 sezonunda Boluspor forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve takımının sezonu 3. sırada tamamlamasında önemli rol oynadı.

2018-19 sezonu yaz transfer döneminde adı ile anılsa da 265 bin euro karşılığında Bursaspor'a transfer olarak 3 yıllık sözleşme imzalayan Umut, Süper Lig kariyerindeki ilk sezonunda 27 lig maçına çıktı ve 2 gole imza attı.

Geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla A Milli Takıma da çağrılan Umut Meraş, milli forma altındaki ilk sınavını ise 30 Mayıs'ta Yunanistan ile oynanan özel maçta verdi.

Umut Meraş nasıl bir oyuncu?

23 yaşındaki oyuncu özellikle yüksek fizik gücü ve dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Mücadeleci bir oyun yapısı olan Umut'un teknik kapasitesini geliştirmesi halinde ligin önemli bek oyuncularından birisi olması bekleniyor .

Umut Meraş'ın istatistikleri

Oyuncunun geçen sezon Bursaspor forması altında Süper Lig'de sergilediği performansın detaylı istatistiklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz...