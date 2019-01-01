Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Umut Güneş kimdir?

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Umut Güneş'i daha yakından tanıyın.

Yeni sezon öncesi kadrosuna genç ve dinamik oyuncular katmak isteyen Beşiktaş'ta rota 'ta forma giyen Umut Güneş'e çevrildi.

NTV Spor' un haberine göre siyah-beyazlı yönetim 19 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başladı.

Stuttgart ile hali hazırda iki yıllık sözleşmesi bulunan Umut transfer edilebilirse sezon öncesi hazırlık kampına dahil edilecek ve Abdullah Avcı'nın olumlu rapor vermesi halinde A takımda forma giyecek.

Umut Güneş kimdir?

16 Mart 2000 doğumlu Umut Güneş, Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyiyor.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 8 ve 10 numarada oynayabiliyor.