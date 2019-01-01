Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Mauricio Lemos kimdir?

Beşiktaş ile adı anılan Mauricio Lemos'u yakından tanıyoruz. Lemos kimdir?

Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Mauricio Lemos'u kadrosuna katıyor.

Sky Italia' dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, siyah beyazlı ekip, Sassuolo formasını terleten 23 yaşındaki stoper oyuncusu Lemos için İtalyan ekibiyle anlaşmaya çok yakın.

İddiaya göre taraflar arasındaki anlaşma kiralık olmayacak ve Lemos bonservisiyle Beşiktaş'a gelecek.

Mauricio Lemos kimdir?

1.85 boyundaki ve 1995 doğumlu Lemos, kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başlamış, ardından Rus ekibi Rubin Kazan'ın dikkatini çekmişti.



Lemos'u Rubin Kazan 400 bin euro'ya satın aldıktan bir gün sonraysa Las Palmas'a kiralamıştı.



İspanyol ekibi, Lemos'tan çok memnun kalınca sezon başında oyuncuyu Rubin Kazan'dan satın almak istedi, ancak karşısına dev bir rakip çıktı: Barcelona.



Herkes Lemos'un Barcelona'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakarken, Lemos kamuoyunu şaşırtan bir karar verdi ve Las Palmas'ı tercih etti. 2 milyon euro'ya Rubin'den Las Palmas'a geçti.



Peki Uruguaylı futbolcu, Barcelona'yı niye reddetti?



La Republica' ya verdiği demeçte, Barcelona'yı reddedişinin nedenini şöyle anlatıyor Lemos: "20 yaşındayım, Barcelona'ya gitseydim alacağım dakika çok az olacaktı. Las Palmas'ta kalmanın futbolumu geliştirmem ve oynayabilmem için en iyi seçenek olduğuna karar verdim. Daha büyük takımlarda oynamak için hâlâ zamanım var. Şu anda sadece Las Palmas'ı ve kendimi geliştirmeyi düşünüyorum."



Barça'nın kendisini B takımına göndermek istediğini söyleyen Lemos, "Ailemle konuştum ve gitmemeye karar verdim. Eğer bir gün büyük bir takıma transfer olacaksam, düzenli olarak oynamalıyım," demiş ve eklemişti: "Barça'yı reddettiğim için pişman değilim. Kararımı verdim ve arkasında durdum. Bu benim geleceğim ve onu kendim yazmalıyım."

Ardından Ocak 2018'de bir buçuk yıllığına Sassuolo'ya kiralanan Urugaylı stoper, İtalyan ekibinde ise beklediği şansı bulamadı. Bu sezon Serie A'da sadece iki maça çıkabilen Lemos'un Sassuolo'dan ayrılıp Beşiktaş'a gelmesi bekleniyor.

