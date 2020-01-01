Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ivo Grbic kimdir?

Siyah beyazlı kulübün transfer girişimlerinde bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki file bekçisini yakından tanıyın...

Beşiktaş, kadrosunda kiralık olarak bulunan ve sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'a dönmesi beklenen Loris Karius'un alternatifini 'da buldu.

Fanatik'te yer alan habere göre siyah beyazlı ekip, Hırvat kaleci Ivo Grbic ile ilgileniyor.

Ivo Grbic kimdir?

18 Ocak 1996 tarihinde Hırvatistan'ın Split kentinde dünyaya gelen Grbic, 2005 yılında Dalmatinac Split'in alt yapısında futbola başladı.

Daha fazla takım

Aynı sene ülkenin önemli takımlarından Hajduk Split'in alt yapısına geçiş yapan Grbic, 2014 yılında bu takımda profesyonel kariyerine adım attı.

Haberin devamı aşağıda

2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Hajduk Split formasıyla 10 maça çıkan Hırvat file bekçisi, 2017-18 sezonunu Hajduk Split II takımında geçirdi.

Bir sonraki sezon NK Lokomotiva Zagreb takımına transfer olan Grbic, iki sezonda toplam 61 maçta kalesini korudu.

Grbic aynı zamanda Hırvatistan U14, U15, U16, U17, U18, U19 ve U21 Milli Takım formalarını da giydi.