Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Peres kimdir?

Adı Beşiktaş ile anılan Brezilyalı futbolcu Bruno Peres'i yakından tanıyalım.

Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

TRT Spor, Beşiktaş'ın Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etti.

Bruno Peres kimdir?

1 Mart 1990 yılında 'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Bruno Peres, futbol kariyerine ilk olarak 2008 yılında Audax Sao Paulo takımının alt yapısında başladı. Kısa bir dönem alt yapı kategorilerinden forma giydikten sonra 2010 yılında, beğenilen performansı sayesinde A takıma davet edildi.

A takımda tek bir maça dahi çıkmadan kendisini geliştirmesi için Bragantino'ya kiralık olarak gönderildi ve bir sezon yer aldığı takımda 6 maça çıkıp 1 gol attı.

Sezon sonunda bir kez daha kiralık olarak yollanmak istenen futbolcu, bu sefer Guarani'ye geçiş yaptı. 2011-2012 sezonu içersinde 16 maçta sahne aldı.

2014 yılında ise yolunu İtalya'ya çeviren Bruno Peres, ekiplerinden ile anlaştı.

İlk sezonunda takımı ile 34 maça çıkıp 3 gol attı. Ortaya koyduğu performans sayesinde takımın değşilmez futbolcularından birisi oldu.

Bruno Peres, 2016-17 sezonu sezonunda 'ya kiralık olarak gönderildi. Bir sonraki sezon ise 21.5 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon ise ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da kiralık olarak forma giydi.