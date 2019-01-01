Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Akram Afif kimdir?

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği iddia edilen Akram Afif'i daha yakından tanıyın.

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma'nın yerine Akram Afif'i transfer etmek istediği iddia ediliyor.

Bu sezon Al-Sadd'da kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Afif'in bonservisi ise 'de bulunuyor.

10 numara ve her iki kanatta oynama yeteneğine sahip olan ve 22 yaşındaki oyuncu daha önce Avrupa’da Eupen ve Sporting Gijon’da da görev almıştı. Katarlı futbolcu geçtiğimiz sezon oynadığı 22 maçta 26 gol 13 asistlik bir performans göstermişti.