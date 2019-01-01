Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Abdoulay Diaby kimdir?
Yaz transfer sezonunun son gününde Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, Sporting Lizbon forması giyen 28 yaşındaki Malili futbolcu Abdoulay Diaby'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Abdoulay Diaby kimdir?
21 Mayıs 1991'de Fransa'nın Nanterre kentinde dünyaya gelen Diaby, futbol hayatına CS Sedan'ın altyapısında başladı ve A takıma yükseldi. 2013'te bedelsiz olarak Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Diaby, Belçika takımlarından Royal Excel Mouscron'a kiralandı ve 2 sezonunu orada geçirdi.
2015'te 2 milyon euro karşılığında bir başka Belçika takımı olan Club Brugge'e transfer oldu ve 3 sezon içinde 2 lig şampiyonluğu yaşayıp 1 de Belçika Süper Kupası kazandı. Club Brugge formasıyla 108 resmi karşılaşmada görev alan Diaby, 36 gol attı ve 11 asist yaptı.
2018-19 sezonunun başında 4.5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'un yolunu tutan Diaby, Portekiz ekibi ile 47 maça çıktı ve 7 gol 5 asistlik katkı sağladı. Aynı zamanda burada geçirdiği tek sezonda Portekiz Kupası'nı ve Portekiz Lig Kupası'nı kazanmayı bildi.
Diaby, Mali Milli Takımı ile ilk maçına 2014 yılında çıktı. Kaptanlığını yaptığı ülkesi ile son olarak Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda görev aldı ve 1 de gol attı.