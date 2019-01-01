Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Abdoulay Diaby kimdir?

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edilen Abdoulay Diaby'i yakından tanıyalım.

Yaz transfer sezonunun son gününde Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, forması giyen 28 yaşındaki Malili futbolcu Abdoulay Diaby'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Abdoulay Diaby kimdir?

21 Mayıs 1991'de 'nın Nanterre kentinde dünyaya gelen Diaby, futbol hayatına CS Sedan'ın altyapısında başladı ve A takıma yükseldi. 2013'te bedelsiz olarak ekibi 'e transfer olan Diaby, takımlarından Royal Excel Mouscron'a kiralandı ve 2 sezonunu orada geçirdi.

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2015'te 2 milyon euro karşılığında bir başka Belçika takımı olan 'e transfer oldu ve 3 sezon içinde 2 lig şampiyonluğu yaşayıp 1 de Belçika Süper Kupası kazandı. Club Brugge formasıyla 108 resmi karşılaşmada görev alan Diaby, 36 gol attı ve 11 asist yaptı.

2018-19 sezonunun başında 4.5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'un yolunu tutan Diaby, ekibi ile 47 maça çıktı ve 7 gol 5 asistlik katkı sağladı. Aynı zamanda burada geçirdiği tek sezonda Portekiz Kupası'nı ve Portekiz Lig Kupası'nı kazanmayı bildi.

Diaby, Mali Milli Takımı ile ilk maçına 2014 yılında çıktı. Kaptanlığını yaptığı ülkesi ile son olarak 'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda görev aldı ve 1 de gol attı.