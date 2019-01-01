Beşiktaş'ın son çaresi Tolga Zengin

Kaleci transferine yoğunlaşan Beşiktaş yönetimi istediği isimlerle anlaşmaya varamazsa Tolga Zengin'i geri çağıracak.

Loris Karius'un sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, ihtimalleri gözden geçiriyor.

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlıların Tolga Zengin'le de anlaşma ihtimali var!

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'den Volkan Babacan'la söz kesen Beşiktaş, İstanbul ekibinin 'dan Muhammed Şengezer'i almasını ve Volkan'a izin vermesini bekliyor. Bu transfer gerçekleşmese bile siyah beyazlılar, Sinan Bolat'ın yanı sıra 'un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı da listesinde bulunduruyor.

Tüm bu isimlerden sonuç alınamazsa Beşiktaş son çare olarak hala boşta olan ve hiçbir kulüple anlaşmaya varmayan Tolga Zengin'le 1 yıllık sözleşme imzalayacak.