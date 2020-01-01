Beşiktaş'ın Sinan Bolat planı

Loris Karius ile yola devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş’ın Volkan Babacan’ın yanı sıra Sinan Bolat’ı da kadrosuna katmayı istediği iddia edildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; iki yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'la yollarını ayıracak olan Beşiktaş, kaleye iki transfer birden yapma kararı aldı.

Birinci kaleci olarak Volkan Babacan’ı belirleyen Siyah Beyazlılar, bu ismin yanı sıra ekibi Royal Antwerp forması giyen Sinan Bolat’ı gündemine dahil etti.

Sezon sonunda serbest kalacak olan 31 yaşındaki kaleci, Radyospor’a yaptığı açıklamada “Antwerp sözleşmemi uzatmak istedi ancak beklemeyi tercih ettim. ’den takım ismi söyleyemem ama teklif geldi” ifadelerini kullanmıştı.

Daha fazla takım

Sinan Bolat daha önce Türkiye’de ve formalarını giymişti.