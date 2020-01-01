Beşiktaş'ın Sinan Bolat planı
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AA
Sabah Gazetesi’nin haberine göre; iki yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'la yollarını ayıracak olan Beşiktaş, kaleye iki transfer birden yapma kararı aldı.
Birinci kaleci olarak Volkan Babacan’ı belirleyen Siyah Beyazlılar, bu ismin yanı sıra Belçika ekibi Royal Antwerp forması giyen Sinan Bolat’ı gündemine dahil etti.
Sezon sonunda serbest kalacak olan 31 yaşındaki kaleci, Radyospor’a yaptığı açıklamada “Antwerp sözleşmemi uzatmak istedi ancak beklemeyi tercih ettim. Türkiye’den takım ismi söyleyemem ama teklif geldi” ifadelerini kullanmıştı.
Sinan Bolat daha önce Türkiye’de Kayserispor ve Galatasaray formalarını giymişti.