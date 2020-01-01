Beşiktaş'ın rakibi PAOK'u tanıyalım

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'ndaki PAOK'u mercek altına aldık.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu maçında PAOK ile eşleşti.

Yunanistan Ligi'nin köklü takımlarından PAOK, ön elemelerde Türk temsilcilerinin sık karşılaştığı takımlardan biri olarak dikkat çekiyor. 2010-11 sezonunda 'yi Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda eleyen Yunan ekibi, 2018-19 sezonunu ise Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yönetiminde ligde şampiyon olarak tamamlamıştı.

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Üç lig şampiyonluğu var

PAOK'un renkleri de tıpkı Beşiktaş gibi siyah-beyaz. Maçlarını 28 bin 701 kapasiteli Toumba Stadyumu'nda oynayan Yunan ekibi, kurulduğu tarihinde üç kez şampiyon oldu.

Bu sezonu ikinci sırada tamamladı

PAOK, Yunanistan Ligi'nde normal sezonu lider Olympiakos'un 7 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. 26 maçta 18 galibiyet elde eden PAOK, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şampiyonluk turunu da ikinci sırada tamamlayan Yunan ekibi, toplamda oynadığı 36 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Özellikle iç sahada etkili bir performans sergileyen PAOK, normal sezonda sahasında oynadığı 13 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Takımın en golcü futbolcusu ise bu sezon 41 resmi maça çıkan ve 14 gol atan Polonyalı golcü Karol Swiderski oldu. Transferde adı Türk takımlarıyla da anılan Chuba Akpom ise 43 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Tanıdık oyuncular

Kadrosunda adı Beşiktaş ile anılan Akpom'un da yer aldığı PAOK'ta en dikkat çeken isimlerin başında ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch var. Yapılan test sonuçları pozitif çıktığı için dinlenmeye çekilen Slovak futbolcunun Beşiktaş maçında sahada yer alıp yer almayacağı henüz bilinmiyor.

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PAOK'un kadrosunda yer alan bir diğer tanıdık isim ise geçmişte forması giyen Diego Biseswar.

Beşiktaş ile ne zaman karşılacaklar?

UEFA, salgın nedeniyle eleme maçlarının tek karşılaşma üzerinden ve seyircisiz olarak oynanmasını kararlaştırmıştı. Bu doğrultuda PAOK - Beşiktaş karşılaşması Yunanistan'da tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak oynanacak. Karşılaşmanın tarihi 25 Ağustos olacak.