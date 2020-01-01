Beşiktaş'ın rakibi PAOK oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Eleme Turu'nun kurası çekildi. Beşiktaş, PAOK ile eşleşti.

Siyah beyazlı ekip tek maç üzerinden oynanacak turda 25 ya da 26 Ağustos tarihlerinde Yunanistan deplasmanına çıkacak.

Kuraya Lig Yolu'ndan seri başı olarak katılan takımlar Beşiktaş, ve Rapid Wien olurken, seri başı olmayan takımlar ise PAOK, AZ Alkmaar ve Lokomotiva Zagreb oldu. Siyah beyazlı ekip bu üçlüden Yunanistan temsilcisi PAOK'a rakip oldu.

Daha fazla takım

Salgın nedeniyle Devler Ligi'ndeki 2 ve 3. eleme turları tek maç üzerinden oynanacak. Play-off turu ise çift maç üzerinden gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki eşleşmelerin tamamı şu şekilde:

Şampiyonlar Yolu:

Floriana / CFR Cluj - GNK Dinamo

BSC - KÍ Klaksvík / Slovan Bratislava

/ KR Reykjavík - Ferencvaros/Djurgarden

Flora Tallinn / Sūduva - Maccabi Tel-Aviv / Riga

Legia Warszawa / Drita / Linfield - Ararat-Armenia / Omonia

Celje / Dundalk - Molde / KuPS

Budućnost Podgorica / Ludogorets - Midtjylland

Dynamo Brest / Astana - Connah's Quay Nomads / Sarajevo

Qarabağ / Sileks - Sheriff / Fola Esch

Dinamo Tbilisi / Tirana - Kızılyıldız / Europa FC

Lig Yolu:

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

PAOK - Beşiktaş

Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien

1 - PAOK ile ilk kez karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında Yunanistan takımlarına rakip olduğu dört maçın hiçbirini kaybetmedi (1G 3B). Komşu. https://t.co/ULAApwNK9y — OptaCan (@OptaCan) August 10, 2020

Maçlar ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda maçlar 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak.

Maçlar nerede oynanacak? Ev sahibi takım olacak mı?

Tek maç üzerinden oynanacak turda maçlar, ev sahibi olarak çekilen takımın sahasında seyircisiz oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elenenler 'ne gidebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda kaybedenler yollarına Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Yoluna devam eden takımlar 3. eleme turuna yükselecek. 3. eleme turundan sonra ise play-off turu oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmeler iki maç üzerinden gerçekleştirilecek.