Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş'ın rakibi PAOK oldu

Son güncelleme
Yorum()
ademljajic-besiktas-goztepe-sevinc_AA_23082019
AA
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Eleme Turu'nun kurası çekildi. Beşiktaş, PAOK ile eşleşti. 

Siyah beyazlı ekip tek maç üzerinden oynanacak turda 25 ya da 26 Ağustos tarihlerinde Yunanistan deplasmanına çıkacak.

Kuraya Lig Yolu'ndan seri başı olarak katılan takımlar Beşiktaş, Viktoria Plzen ve Rapid Wien olurken, seri başı olmayan takımlar ise PAOK, AZ Alkmaar ve Lokomotiva Zagreb oldu. Siyah beyazlı ekip bu üçlüden Yunanistan temsilcisi PAOK'a rakip oldu.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Salgın nedeniyle Devler Ligi'ndeki 2 ve 3. eleme turları tek maç üzerinden oynanacak. Play-off turu ise çift maç üzerinden gerçekleştirilecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki eşleşmelerin tamamı şu şekilde:

    Şampiyonlar Yolu:

    Floriana / CFR Cluj - GNK Dinamo

    BSC Young Boys - KÍ Klaksvík / Slovan Bratislava

    Celtic / KR Reykjavík - Ferencvaros/Djurgarden

    Flora Tallinn / Sūduva - Maccabi Tel-Aviv / Riga

    Legia Warszawa / Drita / Linfield - Ararat-Armenia / Omonia

    Celje / Dundalk - Molde / KuPS

    Budućnost Podgorica / Ludogorets - Midtjylland

    Dynamo Brest / Astana - Connah's Quay Nomads / Sarajevo

    Qarabağ / Sileks - Sheriff / Fola Esch

    Dinamo Tbilisi / Tirana - Kızılyıldız / Europa FC

    Lig Yolu:

    AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

    PAOK - Beşiktaş

    Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien

    Maçlar ne zaman oynanacak?

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda maçlar 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak.

    Maçlar nerede oynanacak? Ev sahibi takım olacak mı?

    Tek maç üzerinden oynanacak turda maçlar, ev sahibi olarak çekilen takımın sahasında seyircisiz oynanacak.

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elenenler Avrupa Ligi'ne gidebilecek mi?

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda kaybedenler yollarına Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

    Yoluna devam eden takımlar 3. eleme turuna yükselecek. 3. eleme turundan sonra ise play-off turu oynanacak.

    Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmeler iki maç üzerinden gerçekleştirilecek.

    Kapat