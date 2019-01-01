Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos

Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile 10 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Beşiktaş, 10 Ağustos Cumartesi günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak.

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında 'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında 'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüp, 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.