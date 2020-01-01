Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, takım listesini UEFA'ya bildirdi.
Siyah-beyazlı kulübün UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton da yer aldı.
UEFA'ya bildirilen 23 kişilik liste şu isimlerden oluştu:
Kale: Utku, Ersin
Defans: Vida, Welinton, Roco, Necip, N'Sakala, Erdoğan, Douglas, Rıdvan
Orta Saha: Atiba, Hasic, Ljajic, Mensah, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Lens, Kartal, Boyd
Forvet: Larin, Güven