Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu belli oldu

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Besiktas training
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Siyah-beyazlı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile oynayacağı maç için UEFA'ya verdiği listeyi açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, takım listesini UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton da yer aldı. 

UEFA'ya bildirilen 23 kişilik liste şu isimlerden oluştu: 

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    Kale: Utku, Ersin

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    Defans: Vida, Welinton, Roco, Necip, N'Sakala, Erdoğan, Douglas, Rıdvan

    Orta Saha: Atiba, Hasic, Ljajic, Mensah, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Lens, Kartal, Boyd

    Forvet: Larin, Güven

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