Beşiktaş'ın ön libero formülü: Thiago Maia

Transfer sezonunun sonuna doğru ilerlerken Beşiktaş'ın, Lille forması giyen Thiago Maia ile anlaştığı iddia edildi.

Son olarak Georges-Kevin N'Koudou'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ın transfer gündemine yeni bir isim geldi. İddialara göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ön libero için adayları inceleyen siyah beyazlılar, aradığını 'da buldu.

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Thiago Maia'yı kiralamak için hem menajeriyle hem de kulübü ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi'nin Fransa'ya gideceği ve transfer sürecini sonlandıracağı belirtildi.

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Çaykur Rizespor karşılaşması için antrenmanlarını sürdüren Beşiktaş'ta Şilili futbolcu Gary Medel, takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Medel'in 'ya transferi söz konusuyken Beşiktaş'ın, Maia ile onun boşluğunu doldurmayı hedeflediği iletildi.

2015'te Santos'un A takımına yükselen Maia, temsilcisi ile 78 resmi maçta forma giymiş ve 4 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. 2017'de 14 milyon euro karşılığında Santos'tan Lille'e transfer olan Maia, 2018-19 sezonunda 25 lig maçında forma giydi ve 1 de asist yaptı. Ön liberonun yanı sıra orta sahada da görev alabilen oyuncunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi. Maia'nın satın alma opsiyonlu olarak kiralanacağı öne sürüldü.