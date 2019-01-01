Beşiktaş'ın kamp programı ve kadrosu belli oldu
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya’da gerçekleştirecek.
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Bugün saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Avusturya’ya gidecek olan Siyah Beyazlılar, Avusturya’daki ilk antrenmanını TSİ 19.30’da gerçekleştirecek.
Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir.
Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı ise şöyle:
27 Temmuz Cumartesi
18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)