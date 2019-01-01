Beşiktaş

Beşiktaş'ın kamp programı ve kadrosu belli oldu

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AA
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya’da gerçekleştirecek. 

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Bugün saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Avusturya’ya gidecek olan Siyah Beyazlılar, Avusturya’daki ilk antrenmanını TSİ 19.30’da gerçekleştirecek.

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Editörün Seçtikleri

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı ise şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

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4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

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