Beşiktaş'ın "kâbusu" Başakşehir

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle oynadığı 26 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan 'i konuk edecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi.

İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 24 kez karşılaşırken, Başakşehir 7, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısındaki iki takım arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci devredeki mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Evindeki 12 maçta 4 galibiyet

Beşiktaş, Başakşehir ile evinde oynadığı 12 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-08 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgi aldı.

Beşiktaş, evindeki son 8 karşılaşmada ise rakibini 2 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-11 sezonunda evinde Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 14 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

Kupada iki maç

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da iki kez karşı karşıya geldi.

2009-10 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Başakşehir, 2010-11 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.