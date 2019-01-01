Beşiktaş'ın gündemindeki Vitor Hugo, Palmeiras'a yakın
Yorum()
(C) Getty Images
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sezona başlayacak olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Gianluca Di Marzio’nun haberine göre siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki defans oyuncusu Vitor Hugo için devreye Palmeiras, avantajlı konuma geçti.
Brezilya ekibinin 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Vitor Hugo transferini sonlandırdığı belirtildi.
Palmeiras, oyuncuya 1.8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıkan Vitor Hugo, 2 asistlik katkı sağladı.