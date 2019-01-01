Transfer

Beşiktaş'ın gündemindeki Vitor Hugo, Palmeiras'a yakın

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(C) Getty Images
Beşiktaş’ın transfer gündeminde bulunan Vitor Hugo, Palmeiras ile anlaşmaya çok yaklaştı.

 Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sezona başlayacak olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor.

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Gianluca Di Marzio’nun haberine göre siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki defans oyuncusu Vitor Hugo için devreye Palmeiras, avantajlı konuma geçti.

Brezilya ekibinin 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Vitor Hugo transferini sonlandırdığı belirtildi.

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Palmeiras, oyuncuya 1.8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıkan Vitor Hugo, 2 asistlik katkı sağladı.

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