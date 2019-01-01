Beşiktaş'ın gündemindeki Konoplyanka sallantıda

Beşiktaş'ın uzun zamandır görüştüğü Yevhen Konoplyanka transferindeki belirsizlik devam ediyor.

Beşiktaş, transfer gündeminden düşmeyen Yevhen Konoplyanka için tüm imkanlarını seferber etti.

04'le yaptığı görüşmelerde ücreti fazla bulan Beşiktaş pazarlığa son hız devam ediyor.

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Ancak Sky Sport , siyah beyazlıların Ukraynalı futbolcu için yaptığı görüşmelerin sallantıda olduğunu iddia etii. Alman ekibin, 2 sezon önce 12.5 milyon euro'ya aldığı başarılı futbolcuyu en az zararla takımdan göndermek istediği biliniyor.

Konoplyanka ile ilgilenen tek takımın Beşiktaş olmadığı da gelen bilgiler arasında. Başarılı futbolcunun menajeri geçtiğimiz günlerde 'yle görüşmek için İstanbul'a gelmişti.

29 yaşındaki yıldızın, Schalke'nin 'daki ilk maçında kadroda olmaması kafaları karıştırdı. Alman ekip, sosyal medya hesabından kadroda yer almayan oyuncuların nedenlerini açıklarken, Konoplyanka hakkında açıklama yapmaması merak uyandırdı.