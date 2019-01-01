Transfer

Beşiktaş'ın gündemindeki Konoplyanka sallantıda

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Beşiktaş'ın uzun zamandır görüştüğü Yevhen Konoplyanka transferindeki belirsizlik devam ediyor.

Beşiktaş, transfer gündeminden düşmeyen Yevhen Konoplyanka için tüm imkanlarını seferber etti. 

Schalke 04'le yaptığı görüşmelerde ücreti fazla bulan Beşiktaş pazarlığa son hız devam ediyor.

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Ancak Sky Sport Almanyasiyah beyazlıların Ukraynalı futbolcu için yaptığı görüşmelerin sallantıda olduğunu iddia etii. Alman ekibin, 2 sezon önce 12.5 milyon euro'ya aldığı başarılı futbolcuyu en az zararla takımdan göndermek istediği biliniyor.

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Konoplyanka ile ilgilenen tek takımın Beşiktaş olmadığı da gelen bilgiler arasında. Başarılı futbolcunun menajeri geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a gelmişti.

29 yaşındaki yıldızın, Schalke'nin Bundesliga'daki ilk maçında kadroda olmaması kafaları karıştırdı. Alman ekip, sosyal medya hesabından kadroda yer almayan oyuncuların nedenlerini açıklarken, Konoplyanka hakkında açıklama yapmaması merak uyandırdı.

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