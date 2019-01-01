Beşiktaş'ın gündeminde olan Alen Halilovic kimdir?

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği konuşulan Alen Halilovic'i yakından tanıyın...

Beşiktaş'ın bonservisi Milan'da olan genç orta saha oyuncusu Alen Halilovic'in transferi için temaslara başladığı konuşuluyor.

Peki Alen Halilovic kimdir?

18 Haziran 1996 tarihinde Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen Alen Halilovic, futbol hayatına Dinamo Zagreb altyapısında başladı.

Kariyeri rekorlarla başladı!

2012 yılında henüz 16 yaşındayken Dinamo Zagreb'in as takımına yükselen Haliovic, profesyonel olarak ilk maçına 27 Eylül 2012 tarihinde Hajduk Split ile oynanan derbi maçın 80. dakikasında oyuna dahil olarak çıktı ve kulüp tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu (16 yıl 101 gün).

Slaven Belupo ile oynanan bir sonraki maçta ise oyuna sonradan dahil olarak takımının son golünü atan Halilovic, Hırvatistan 1. Lig tarihinin en genç yaşta gol atan oyuncusu unvanının da sahibi oldu.

Hırvatistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev alan Halilovic, 2013 yılının Haziran ayında A Milli Takım'a çağrılmış ve Portekiz ile oynanan hazırlık maçının 50. dakikasında oyuna dahil olarak Hırvatistan Milli Takım tarihinde forma giyen en genç oyuncu olmuştu.

Barcelona macerası ve kiralık dönemleri

Dinamo Zagreb forması altında çıktığı 61 resmi maçta 8 gol atıp 4 de asist yapan Halilovic, 2014 yılında ise 2.2 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona B takımına kayıt edilen Halilovic, as takım formasını sadece 15 Ocak 2015 tarihinde Elche ile oynanan Kral Kupası maçının 62. dakikasında oyuna dahil olarak giyebildi.

Halilovic, daha sonra sırasıyla kiralık olarak Sporting Gijon, Hamburg ve Las Palmas formaları giydi.

Milan'da şans bulamadı

2018 yazında bedelsiz olarak Milan'a transfer olan Halilovic, İtalyan deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Halilovic, bu sezon Milan'da yeteri kadar forma şansı bulamazken, UEFA Avrupa Ligi'nde oyuna sonradan dahil olarak üç maçta görev alabildi ve gol katkısı yapamadı.

Nasıl bir oyuncu?

Ofansif orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapan 1.69 metre boyundaki Halilovic, müthiş bir gelecek vaad etse de şu ana kadar kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştiremedi.

Çabukluğu ve dripling kabiliyetiyle dikkat çekse de, Halilovic'in şu andaki en önemli eksiği olarak fizik gücünün yetersiz oluşu göze çarpıyor.

Saraybosna'yı tutuyor

Oyuncunun babası Sejad Halilovic de futbolcuydu. Sejad Halilovic de tıpkı oğlu gibi Dinamo Zagreb forması giymiş ve Bosna Hersek ile Hırvatistan milli takımlarında görev almıştı. Alen Halilovic, 2014 yılında yaptığı bir açıklamada Bosna Hersek ekiplerinden Saraybosna'yı tuttuğunu söylemişti.