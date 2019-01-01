Beşiktaş'ın golcü adayları: Aboubakar, Babacar ve Sturridge

Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile golcü arayışı içine giren Beşiktaş için 3 isim gündeme geldi: Khouma Babacar, Vincent Aboubakar ve Daniel Sturridge.

Transfer sezonunda sessiz ilerleyen ve son dönemde harekete geçen Beşiktaş yönetimi, yıldız bir golcüyü kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah beyazlı ekibin forvet adayları arasında 'nun 26 yaşındaki Senegalli futbolcusu Khouma Babacar, 2016-17 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Portolu Vincent Aboubakar ve ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge yer alıyor.

Sassuolo'nun Babacar için Beşiktaş yönetiminden kiralama bedeli olarak 3 milyon, satış bedeli için ise 8 milyon euro talep ettiği belirtildi. Geçen sezon 'da çıktığı 29 maçta 7 gol 2 asistlik katkı sağlayan Babacar için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ı yakından tanıyan Aboubakar için ise ile görüştüğü iddia edilen Beşiktaş'ın bir yandan da bonservisi elinde bulunan ve ile gündeme gelen 29 yaşındaki İngiliz golcü Daniel Sturridge için nabız yokladığı öne sürüldü.

Tecrübeli oyuncu, Kırmızılar ile geçirdiği 6 sezonda 160 resmi maçta görev alıp 68 gol attı ve 26 asist yaptı.