Beşiktaş'ın eski oyuncusu Shinji Kagawa PAOK'ta
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Japon yıldız Shinji Kagawa,Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'a transfer oldu.
PAOK, 31 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi Twitter hesabından duyuran kulüp, aynı zamanda hesabın header fotoğrafını da Kagawa fotoğrafı ile değiştirerek güncelledi.
#KagawaIsHere #PAOK #RiseUp @S_Kagawa0317 pic.twitter.com/snzFwaJMH3— PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2021
Shinji Kagawa kimdir?
1989 doğumlu Kagawa, ülkesinde çok fazla süre geçirmeden Bundesliga'ya transfer olarak Avrupa macerasına adım attı.
Jürgen Klopp yönetimindeki Borussia Dortmund'da parlak günler geçiren orta saha oyuncusu, burada Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.
2013 yazında transfer olduğu Manchester United'da dikiş tutturamayınca, iki sezonun ardından yeniden Borussia Dortmund'a döndü.
Sakatlıklar nedeniyle eski performansından giderek uzaklaşan Kagawa, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'a kiralandı. Süper Lig'deki ilk maçında, oyuna girdikten kısa bir süre sonra Antalyaspor filelerine iki gol bıraktı. Devamında 13 maçta daha forma giydi ve 2 gole daha imza attı.
Kagawa, 2019-20 sezonunda Real Zaragoza forması giydi ve takımın La Liga'ya çıkma mücadelesine 31 maçta sahada yer alarak katkı verdi. Fakat sezon sonunda Real Zaragoza, play-off yarı finalinde Elche'ye elenince La Liga hayalleri suya düştü. Kagawa, son altı ayı kulüpsüz geçirdi.