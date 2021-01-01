Beşiktaş'ın eski oyuncusu Shinji Kagawa PAOK'ta

Yunanistan'ın PAOK takımı, Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Japon yıldız Shinji Kagawa,Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'a transfer oldu.

PAOK, 31 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi Twitter hesabından duyuran kulüp, aynı zamanda hesabın header fotoğrafını da Kagawa fotoğrafı ile değiştirerek güncelledi.

Shinji Kagawa kimdir?

Daha fazla takım

1989 doğumlu Kagawa, ülkesinde çok fazla süre geçirmeden 'ya transfer olarak Avrupa macerasına adım attı.

Jürgen Klopp yönetimindeki 'da parlak günler geçiren orta saha oyuncusu, burada Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

2013 yazında transfer olduğu 'da dikiş tutturamayınca, iki sezonun ardından yeniden Borussia Dortmund'a döndü.

Sakatlıklar nedeniyle eski performansından giderek uzaklaşan Kagawa, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'a kiralandı. Süper Lig'deki ilk maçında, oyuna girdikten kısa bir süre sonra filelerine iki gol bıraktı. Devamında 13 maçta daha forma giydi ve 2 gole daha imza attı.

Kagawa, 2019-20 sezonunda Real Zaragoza forması giydi ve takımın 'ya çıkma mücadelesine 31 maçta sahada yer alarak katkı verdi. Fakat sezon sonunda Real Zaragoza, play-off yarı finalinde Elche'ye elenince La Liga hayalleri suya düştü. Kagawa, son altı ayı kulüpsüz geçirdi.