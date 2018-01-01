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Beşiktaş'ın devre arası kamp programı

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Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kampla sürdürecek. Siyah-beyazlıların hazırlık maçı programı belli oldu.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş'nın kamp programı ve hazırlık maçlarında karşılaşacağı rakipler belli oldu.

Beşiktaş'nın kamp programı

İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelecek siyah-beyazlılar, aynı gün kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

Antalya'da 14 veya 15 Ocak'a kadar kamp yapacak olan Beşiktaş, burada 3 tane hazırlık maçı oynayacak.

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Kamp dönemindeki ilk maçını 8 Ocak Salı günü saat 16:00'da Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile oynayacak olan siyah-beyazlılar, daha sonra 11 Ocak Cuma günü saat 17:00'da Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile karşılaşacak.

Beşiktaş son sınavını, 14 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine karşı verecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı

MAÇ TARİH SAAT YAYIN
Beşiktaş - Helmond Sport 8 Ocak Salı 16:00 Henüz belli değil
Beşiktaş - Greuther Fürth 11 Ocak Cuma 17:00 Henüz belli değil
Beşiktaş - Dinamo Zagreb 14 Ocak Pazartesi 17:00

Henüz belli değil

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