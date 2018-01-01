Beşiktaş'ın devre arası kamp programı
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş'nın kamp programı ve hazırlık maçlarında karşılaşacağı rakipler belli oldu.
Beşiktaş'nın kamp programı
İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelecek siyah-beyazlılar, aynı gün kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.
Antalya'da 14 veya 15 Ocak'a kadar kamp yapacak olan Beşiktaş, burada 3 tane hazırlık maçı oynayacak.
Kamp dönemindeki ilk maçını 8 Ocak Salı günü saat 16:00'da Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile oynayacak olan siyah-beyazlılar, daha sonra 11 Ocak Cuma günü saat 17:00'da Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile karşılaşacak.
Beşiktaş son sınavını, 14 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine karşı verecek.
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı
|MAÇ
|TARİH
|SAAT
|YAYIN
|Beşiktaş - Helmond Sport
|8 Ocak Salı
|16:00
|Henüz belli değil
|Beşiktaş - Greuther Fürth
|11 Ocak Cuma
|17:00
|Henüz belli değil
|Beşiktaş - Dinamo Zagreb
|14 Ocak Pazartesi
|17:00
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Henüz belli değil