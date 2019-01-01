Beşiktaş'a tanıdık golcü: Vincent Aboubakar
Hücum hattına takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta tanıdık bir isim gündeme geldi.
Daha önce Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, Kamerunlu oyuncunun kulübü Porto'ya kiralama teklifi götürdü.
NTV Spor'un haberine göre Aboubakar'ın sağlık kayıtlarını incelemeye alan Beşiktaş, olumlu rapor alınması halinde transferi bitirecek.
Kamerunlu golcü 2018 Eylül ayında dizinden sakatlanarak 8 ay sahalardan uzak kalmıştı. Porto ile sezonun sonunda 2 tane resmi maça çıkan Aboubakar, sezon öncesi hazırlıklarında da yer almıştı.
Vincent Aboubakar, sağlık raporlarında sorun çıkmaması halinde yeniden kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. (@ntvspor) pic.twitter.com/Bk29SMX2Hb— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 10, 2019
Vincent Aboubakar, 2016/2017 sezonunda giydiği Beşiktaş formasıyla 27 Süper Lig maçına çıkmış ve 12 gol kaydetmişti.