Beşiktaş'a son gün formulü: Stefano Okaka

Transfer sezonunun son gününe kadar golcü arayışını sürdüren Beşiktaş için Stefano Okaka ismi gündeme geldi.

Süper Lig'in yeni sezonuna sakatlıklarla başlayan Beşiktaş, özellikle Burak Yılmaz'ın yokluğunda alternatif bir santrfor bulmak için kolları sıvadı.

Sky Sports İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre siyah beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden forması giyen Stefano Okaka ile ilgileniyor.

Di Marzio, Dinamo Moskova'nın da kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki forvetin Premier Lig'deki misyonunu tamamladığını ve Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını ifade etti. Haberde teknik direktör Abdullah Avcı'nın hücum hattını Okaka ile güçlendirebileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın transfer gündemine eski golcüleri Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun da gelmişti ancak bu isimlerden herhangi bir sonuç alınmadı.

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İtalya'nın Perugia kentinde dünyaya gelen Okaka, 2004'te 'nın U19 takımına katılmış ve oradan A takıma yükselmişti. Modena, Brescia, ve Bari'de kiralık olarak forma giydikten sonra 'ya transfer olan Okaka, 2014'te 'ya gittikten sonra İtalya defterini bir süreliğine kapattı.

2015'te 3 milyon euro'ya ekiplerinden Anderlecht'e transfer oldu. 2016'da 6 milyon euro karşılığında Watford'un yolunu tuttu; geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da Calcio'da kiralık olarak geçirdi.

Kariyeri boyunca 339 resmi karşılaşmada görev olan tecrübeli futbolcu, 69 kez ağları havalandırdı ve 12 asistlik katkı sağladı.