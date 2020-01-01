Beşiktaş'a Josef müjdesi! Lisansı çıkarıldı
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AA
Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül'de sözleşme imzaladığı Josef, sözleşmesini tek taraflı feshettiği eski kulübü Al Ahli ile yaşadığı problem nedeniyle lisansının çıkmamasından ötürü Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.
Konuyla ilgili FIFA'ya yapılan başvurunun ardından Brezilyalı orta saha oyuncusuna geçici lisans verildi.
Josef, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde Süper Lig’in 4. haftasındaki Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek.