Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün adalesinde zorlanma tespit edildi.

Beşiktaş'ın UEFA 'nde Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi.

Siyah beyazlıların geçen perşembe akşamı kendi sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynadığı maçta sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün yapılan kontrollerin ardından adalesinde zorlanma olduğu belirlendi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 Ekim Pazar günü saat 16:30'da ile karşılaşacak.