Beşiktaş'a bir şok da Vida'dan

Siyah beyazlı ekipte sakatlık haberleri üst üste geliyor. Hırvat stoper ağrıları sebebiyle MR'a götürüldü.

UEFA K Grubu karşılaşmasında konuk ettiği Braga'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş'a Domagoj Vida'dan kötü haber geldi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre karşılaşmanın ardından ağrıları artan Hırvat stoper, MR çektirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Deneyimli savunmacının derbisinde oynayıp oynamayacağı henüz belli olmadı.

Siyah beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz derbide sahada olmayacak.

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Öte yandan Burak Yılmaz ve Abdoulaye Diaby'nin sarı kırmızılı ekiple oynanacak müsabakaya yetiştirilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor.

Gökhan Gönül, N'Koudou, Victor Ruiz ve Douglas, siyah beyazlılarda sakatlık sorunları yaşayan diğer isimler.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.