Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde

Siyah Beyazlılar'ın Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’dan Yunus’u kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Süper Lig’de üst üste gelen iki yenilginin ardından lider 'un 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, devre arasında kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

Ekonomik sıkıntıları nedeniyle adımlarını dikkatli atan ve sadece bonservisi elinde olan veya kiralık listesinde bulunan isimleri almayı planlayan Beşiktaş özellikle orta sahaya güç katmak istiyor.

Her iki kanatta da oynayabiliyor

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Hürriyet'in haberine göre 10 numara mevkiinde oynayan Ljajic ve Oğuzhan ’un performansları ligin ilk yarısında teknik heyeti memnun etmedi. Siyah Beyazlılar, bu nedenle ekiplerinden ’da forma giyen Yunus Mallı’yı kadrosuna katmak istiyor.

Yunus, 10 numara mevkiinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Bu özellikleriyle Ljajic ve Oğuzhan dışında Lens, Boyd gibi isimlere de önemli bir alternatif oluşturacak olan Yunus’un transferine teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği öne sürüldü.

Haberde Beşiktaş’ın, sezon sonuna kadar kiralamak istediği Yunus için Wolfsburg’a, ücretinin yarısını ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Yunus bu sezon sadece 2 maçta şans bulabildi