Beşiktaş yönetiminden Quaresma'ya uyarı

Beşiktaş yönetimi Ricardo Quaresma ile özel bir görüşme yaparak oyuncuyu takıma destek olması konusunda uyaracak.

Beşiktaş'ta takım içindeki disiplinsizlikler devam ederken, yönetim radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; yeni yılda takımı yeniden yapılandırmak isteyen siyah beyazlı yönetim, Ricardo Quaresma ile bir görüşme yapacak.

Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınan ve Kasımpaşa maçında forma giymeyen Portekizli oyuncu özel olarak uyarılacak. Yönetim, oyuncudan ikinci yarıda takıma destek olmasını ve sorumluluk alması gerektiğini bildirecek.

Uyarıdan sonra takım içi disiplinsizliğin devam etmesi durumunda gerekirse Quaresma'nın da kadro dışı bırakılacağı ifade edildi.

Quaresma bu sezon resmi maçlarda 22 kez forma giydi, 3 gol attı, 11 asist yaptı.