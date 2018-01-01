Canlı Skorlar
Beşiktaş

Beşiktaş yönetiminden Quaresma'ya uyarı

Son güncelleme
Yorum()
AA
Beşiktaş yönetimi Ricardo Quaresma ile özel bir görüşme yaparak oyuncuyu takıma destek olması konusunda uyaracak.

Beşiktaş'ta takım içindeki disiplinsizlikler devam ederken, yönetim radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; yeni yılda takımı yeniden yapılandırmak isteyen siyah beyazlı yönetim, Ricardo Quaresma ile bir görüşme yapacak.

Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınan ve Kasımpaşa maçında forma giymeyen Portekizli oyuncu özel olarak uyarılacak. Yönetim, oyuncudan ikinci yarıda takıma destek olmasını ve sorumluluk alması gerektiğini bildirecek.

Editörün Seçtikleri

Uyarıdan sonra takım içi disiplinsizliğin devam etmesi durumunda gerekirse Quaresma'nın da kadro dışı bırakılacağı ifade edildi.

Quaresma bu sezon resmi maçlarda 22 kez forma giydi, 3 gol attı, 11 asist yaptı.

 

Sonraki haber:
Javier Hernandez, Valencia yolunda
Sonraki haber:
Fenerbahçe'de affedilme sırası Volkan Demirel'de
Sonraki haber:
Paul Pogba: Herkes keyif alıyor
Sonraki haber:
Galatasaraylı Garry Rodrigues, kendi geleceğini belirleyecek
Sonraki haber:
Galatasaray'da Muslera takımdan ayrılıyor mu?
Kapat