Beşiktaş yönetimi kongre kararı aldı!
Salı günü başkanlıktan istifa ettiğini açıklayan Fikret Orman, yönetimle yaptığı toplantıda kongre kararı aldı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır.
Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
"Fikret Orman görevinin başındadır"
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, toplantı sonrası Fİkret Orman'ın son kararını daha sonra vereceğini açıkladı:
"Başkanımız Fikret Orman görevinin başındadır. 20 Ekim'de olağanüstü genel kurul kararı aldık. Fikret Orman aday olup olmayacağına karar verecek."