Beşiktaş, yeni teknik direktörünü Portekiz'de buldu: Tek rakip Brezilya devi!

Beşiktaş, Fernando Santos'un yerine Vitoria Guimaraes'in hocasını düşünüyor.

Beşiktaş, alınan kötü sonuçlar nedeniyle Fernando Santos'la yollarını ayırdı. Ve deneyimli Portekizli teknik direktörün yerine Alvaro Pacheco'yu düşünüyor.

Fernando Santos yerine Pacheco mu?

GOAL, Beşiktaş'ın Guimaraes'in mevcut teknik direktörüne gerçekten ilgi duyduğunu doğruluyor. Zaten birkaç ay öncesine dayanan bir ilgi olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda farklı gelişmeler yaşanabilir.

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52 yaşındaki Pacheco, Portekiz'de yetişen teknik direktörlerden biri. Şu anda takımıyla mükemmel bir sezon geçiriyor. Guimaraes ligde 5. sırada yer alıyor ve sezonun bu aşamasında hiç bu kadar çok puan toplamamıştı (29 gün sonra 57). Takım aynı zamanda Portekiz Kupası'nda da son dörtte yer alıyor.

Beşiktaş Sao Paulo'ya rakip oldu

Hücum tarzıyla tanınan ve takımının, yoğun bir oyun oynamasıyla tanınan bir taktisyen olarak dikkat çekiyor. Özellikle Estoril ve Vizela'da bu şekilde öne çıktı. Son zamanlarda AS gazetesi ona övgüler yağdırdı ve onu Portekiz'de futbolda devrim yaratan teknik direktör olarak nitelendirdi.

Bu teknik direktörü hedef alan tek kulübün Beşiktaş olmadığını unutmayın. Aynı şey Sao Paulo için de geçerli. Prestijli Brezilya kulübünün şu anda hala bir antrenörü var (Thiago Carpini), ancak şimdiden geleceğe hazırlanıyorlar. Pacheco, özellikle 2023'te Brezilya'yı ziyaret ettiğinden ve bu ülkede antrenörlük yapmak istediğini ifade ettiğinden beri hedeflerden birisi konumunda bulunuyor. Botafogo da geçmişte onu hocalık koltuğuna oturtmak istemişti.